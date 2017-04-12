Kaynak Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili "Birleşmiş Milletlerin soruşturma açma kararı yeterli değil. Doğrudan Lahey'e Uluslararası Ceza Mahkemesine hadise götürülmelidir." dedi.



Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Kaynak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kaynak'a, Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği kimyasal saldırının ardından dün BM'nin, Suriye'de 2013'ten bu yana yapılan 26 kimyasal silah saldırısının kayıt altına alındığını ve rejimin bu saldırıların en az 20'sinden sorumlu olduğunu duyurduğu anımsatılarak, "ABD ve BM'nin bu saldırılara tepkisini yeterli buluyor musunuz? Türkiye bu konuda başka hangi adımların atılmasını bekliyor?" sorusu yöneltildi.



İdlib'e yönelik saldırının Esed rejiminin ilk kimyasal saldırısı olmadığına dikkati çeken Kaynak, şöyle konuştu:



"Hatırlarsanız eski ABD Başkanı Obama, kimyasal saldırların kırmızı çizgileri olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız 'İnsanlar konvansiyonel silahlarla öldürünce meşru mu' diye sormuştu. Bomba geldikten sonra hastanede hasta, okulda çocuk, pazar yerinden kadını öldürdükten sonra vahşet, vahşettir. Esed'in şimdiye kadar yaptığı yanına kar kaldı. Dünya maalesef buna duyarlı kalmadı. Dünyanın hayvanlara bile hiçbir şekilde reva görmediği muamele Suriye'de çocuklara, kadınlara ve bütün insanlara yapılmaktadır. Birleşmiş Milletlerin soruşturma açma kararı yeterli değil. Doğrudan Lahey'e Uluslararası Ceza Mahkemesine hadise götürülmelidir."



"Dünyanın şahit olduğu en büyük vahşettir"



Kimyasal saldırıya maruz kalan 3 kişinin Türkiye'ye getirildiğini belirten Kaynak, "Ölümlerin ardından Adli Tıp Kurumunda çalışmalar başladı, Dünya Sağlık Örgütü de davet edildi. Adana'daki otopsiye onlar da katıldılar. Cesetlerden gerekli materyalleri aldılar. Sağlık Bakanlığımız sarin gazı kullanıldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü de bir açıklama yapacaktır." dedi.



Saldırının ardından Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünü Türkiye'ye davet ettiklerini bildiren Kaynak, şunları söyledi:



"Önce 'peki' dediler ancak sonradan vazgeçtiler. Bu örgüt, bu hadise üzerine gelmeyecekse niye kuruldu? Ne için var? Ortada çok ciddi bulgular ve hadise var. Olayla ilgili bazı görüntüler bana geldi ama olayın sıcaklığıyla izlemeye tahammül edemedim. Daha sonra eşim görüntüleri ağlayarak izledi, bana gösterdi. Yani ortada o kadar vahşet görüntüleri var. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, bu hadise üzerine eğer Türkiye'de ya da Suriye'de olmayacaksa hangi iş için olacak? Dünyanın şahit olduğu en büyük vahşettir. Tabii ki nükleer bombayı, atom bombasını çok geride bıraktık ama yakın tarihin yaşadığı en büyük hadisedir. Gerçekten vicdanı olan hiçbir insanın sonuna kadar izlemeyeceği görüntüler. Adeta sudan çıkan balıkların son çırpınışlarını izlediğimiz görüntüler gibi görüntülerdi."



"Zalim zalimdir, terörist teröristtir"



Kaynak, ABD'nin saldırıya karşı gösterdiği tepkinin umut verici olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama İran ve Rusya'nın, Suriye'de rejimin yanında yer alma adına ortaya koyduğu söylemler maalesef çok üzücü. Teröristin iyisi kötüsü, diktatörün iyisi kötüsü, zalimin iyisi kötüsü olmaz. Zalim zalimdir, terörist teröristtir, diktatör diktatördür. Ortada bir hadise var. Vatandaşına karşı, savunmasız insanlara karşı kimyasal silah kullanabilecek gözü dönmüş bir katil var ve o sizinle müttefik ve siz onu koruyorsunuz, böyle bir şey olmaz. O hadise bir gün onu destekleyenleri, onu koruyanları ve ona göz yumanları muhakkak vurur."



"Polis teşkilatımıza, milletimize geçmiş olsun diliyorum"



Diyarbakır'daki patlamaya yönelik ilk açıklamanın zırhlı bir aracın tamiri sırasında gerçekleştiği yönünde olduğunu ifade eden Kaynak, "İçişleri Bakanımız bugün bunun bir terör saldırısı olduğunu ifade ettiler. Üç kardeşimiz şehit oldu, yaralılarımız var. Bütün Diyarbakır'a, polis teşkilatımıza, milletimize geçmiş olsun diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.



Türkiye'nin çok önemli bir değişikliğin arifesinde olduğuna işaret eden Kaynak, halk oylamasına gidecek 18 maddenin hiçbirinde demokrasiye aykırı bir tutum olmadığını anlattı.



Kaynak, bu konuda tereddütü olanların 18 maddeyi bir kez daha dikkatlice okuması tavsiyesinde bulunarak, "Meclis yerinde duracak, Meclis daha fonksiyonel hale gelecektir. Meclisi feshetmeye, düşmanın, Yunan askerinin ya da 15 Temmuz hainlerinin gücü yetmemişse kimin gücü yetebilir?" dedi.



"Hayır" kampanyası yürütenlerin en çok "tek adam" söylemini dillendirdiğini kaydeden Kaynak, şunları söyledi:



"Yargının Meclisin kuvvetler ayrılığının olduğu yerde ve halkın seçtiği bir sistemde 'tek adam' olur mu? 200 yıldır üzerinde durduğumuz bir sistem arayışı var. Bunlardan çok başarılı olanlar var 1923'teki Cumhuriyetimiz gibi inşallah kıyamete kadar yaşar. Türkiye'yi etrafımızda bunca tehlike varken istikrarsız, geleceği belirsiz yüzde 15 oy almış, hiç partisi olmayan birisinin hükümetiyle ne zaman yıkılacağı belirsiz koalisyonlarla götüremeyiz. Yapmak istediğimizin temel sebebi demokrasiyi güçlendirmek ve istikrarı sürekli hale getirmektir."



Kaynak, AA Editör Masası'nın ardından AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile Ajansın 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesti.



(Bitti)