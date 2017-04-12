Kaynak Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Aslında FETÖ, CHP'nin içine çok daha geçmiş tarihlerde kaçmıştı. 17-25 Aralık'tan sonra 2014 yılında yargıdaki yapılanmaya karşı getirdiğimiz bütün kanun tasarılarına karşı çıkmışlardı. Mecliste fiilen ve resmen bunu yapmışlardı." dedi.



Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Kaynak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "kontrollü darbe" açıklaması hatırlatılarak, "FETÖ'nün darbe girişimi için bu niteleme doğru mu? Kılıçdaroğlu'nun korumalarının o gece Atatürk Havalimanında FETÖ'cü darbecilerle temas kurmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kaynak, bu söylemin yeni olmadığını hatırlattı.



Kılıçdaroğlu'nun bunu daha öncede defalarca söylediğini aktaran Kaynak, şöyle devam etti:



"Kılıçdaroğlu, 'Asıl darbe 19 Temmuz darbesidir' dedi. Bu tarihte MGK OHAL için tavsiye kararı aldı. O gün de OHAL Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek TBMM'ye sevk edildi. TBMM'deki görüşmeler sırasında da şiddetle muhalif oldular. Daha sonra CHP'nin sözcüleri defalarca '15 Temmuz aslında iktidar tarafından bilinçli olarak sahneye kondu, aslında 19 Temmuz'da OHAL'i ilan ederek amaçlarını gerçekleştirmek istiyorlardı' dediler. Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin aslında yaptığı vahim bir şey daha var. Biz 15 Temmuz'dan sonra iki KHK çıkarmıştık, CHP bunları Anayasa Mahkemesine götürdü."



Söz konusu kararnamelerin hem FETÖ hem PYD/PKK terörü hem DHKP-C olmak üzere bütün diğer terör örgütleriyle mücadeleyi kapsadığını anlatan Kaynak, CHP'nin buna "Bizim size desteğimiz bu karar kapsamında değildi. Biz size destek sözü verdik darbeye karşı ama siz bütün terör örgütlerine karşı bir kararname çıkardınız" diyerek Yüksek Mahkeme'ye gittiğini hatırlattı.



Kendisinin o dönem OHAL kararlarına karşı Anayasa Mahkemesine gidilemeyeceğini söylediğini anımsatan Kaynak, bu söylemine karşı CHP'li Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu tarafından şiddetli bir şekilde eleştirildiğini söyledi.



Daha sonra bu kararnamelerin kanunlaşması için TBMM'de yapılan görüşmeler sırasında da CHP'nin terör örgütlerine karşı yapılan mücadeleyi eleştiren, suçlayan yaklaşımlarına şahit olduklarını aktaran Veysi Kaynak, şunları söyledi:



"Ama bunu tescilleyen o gün Atatürk Havalimanı'nda tankların yol vermesi, gazetelerde o görüntüler var, tankların adeta yol verip sonra yolu tekrar kapamaları ve kendisinin güvenli bir yerde kalması hadiseyi gösteriyor. Aslında FETÖ, CHP'nin içine çok daha geçmiş tarihlerde kaçmıştı. 17-25 Aralık'tan sonra 2014 yılında yargıdaki yapılanmaya karşı getirdiğimiz bütün kanun tasarılarına karşı çıkmışlardı. Mecliste fiilen ve resmen bunu yapmışlardı. Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' demesi bunun öncesinde, '170-180 milletvekilinde ByLock var, şu var bu var' demesi aslında o hain darbe girişimini o şehitlerimizi, o gazilerimizi, milletimizin istikbalinin ne kadar riske girdiğini unutturmaya çalışma gayretidir. Kılıçdaroğlu'nun bu beyanıyla, Almanya İstihbarat Teşkilatı BND'nin ve İngiliz Parlamentosu İstihbarat Komisyonunun söylemleri birbirinin aynısıdır."



Türkiye'nin ana muhalefet partisi ile bu istihbarat teşkilatlarının aynı düşüncede olmasının kendilerini son derece üzdüğünü dile getiren Kaynak, "Tekrar ediyorum, CHP'nin içine FETÖ kaçmıştır." ifadesini kullandı.



"AK Parti ve MHP doğru bir şey yaptı"



Referanduma ilişkin ellerindeki son verilerin sorulması üzerine ise Başbakan Yardımcısı Kaynak, kendisinin Türkiye'de çok fazla kararsız seçmen olduğunu düşünmediğini söyledi.



12 Eylül döneminin tüm depolitizasyonuna rağmen Türk seçmeninin siyasetle çok ilgili olduğunu vurgulayan Kaynak, "Biz doğru bir şey yaptık. AK Parti ve MHP doğru bir şey yaptı." dedi.



Koalisyon dönemlerinin ve bunun getirdiği acı sonuçların 1970'li ve sonraki yıllarda fazlasıyla yaşandığını aktaran Kaynak, "Dolayısıyla ben referandum neticesiyle ilgili tabii ki milletimizin oyuna büyük bir saygımız olmakla beraber, hiçbir zaman 'evet'leri riskli görmedim. 'Evet'in hep, futbol tabiriyle, 1-0 önde başladığını gördüm. Mesele memleket meselesi olduğu için, 1-0 sıfır önde başladığımızı müşahede ettim." diye konuştu.



Bu süre zarfında Türkiye'nin değişik yerlerinde, farklı kesimlerle bir araya geldiğini belirten Kaynak, tüm vatandaşların, sistemin içinde barındırdığı risklerden şikayetçi olduğunu söyledi.



Kaynak, "Benim halkın tercihine saygılı olmakla beraber referandum neticesine ilişkin herhangi bir kaygım yok." ifadesini kullandı.



(Sürecek)