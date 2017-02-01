Kaynak, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesine ilişkin, "Bu yapılan, sadece belli ülkeler seçilmesi, bu ülkelerin vatandaşlarının belli ırka ya da belli dine mensup olması asla modern dünyanın üzerine bina edildiği değerlere yakışmaz. Modern dünya demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve hukuk devleti üzerine bina edilir. Herkesin diline, dinine, ırkına, düşüncesine, siyasi düşüncesine saygı, hoşgörü esastır." dedi.



Kaynak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Geçmişte cumhurbaşkanının yetkilerinden dolayı TBMM ile cumhurbaşkanı arasında çeşitli krizlerin yaşandığı belirtilerek, "Değişiklikle Meclis'in tüm yeteneklerinin ortadan kaldırılacağı"na yönelik iddialara ilişkin değerlendirmesi sorulan Kaynak, bu iddiaların özellikle CHP tarafından dile getirildiğini bildirdi.



Değişiklikle halkın doğrudan seçtiği Meclis ve cumhurbaşkanı olacağını, cumhurbaşkanı tarafından hükümetin oluşturulacağını anlatan Başbakan Yardımcısı Kaynak, şunları söyledi:



"Yasama yetkisi tamamen Meclisin elindedir. Dün bir televizyon programında ana muhalefet partisi liderinin beyanatına rastladım. 'Artık Meclis tamamen askıya alınacak...' Hayır, asla olmayacak. Bunun bütün sigortaları anayasa değişiklik teklifinde yer almaktadır. Zaten tek başına kanunla düzenleneceği öngörülen bütün işler kanunla düzenlenecektir. Zaten şu anda Bakanlar Kurulu'nun yönetime ilişkin kararname çıkarma yetkisi zaten vardır. Ama getirilen sistem, muhtemel olabilir, cumhurbaşkanı ile Meclis arasında krizler olabilir, bunun için de bir giyotin yöntemi ortaya konuluyor. Bir kriz anında Türkiye'yi yönetilemez hale getirmemek için cumhurbaşkanının Meclisi fesih yetkisi var ama aynı anda seçime götürmek üzere, kendisini de seçime götürme zorunluluğu var. Düşünün ki 5 yıl için seçilmiş bir cumhurbaşkanı belki önünde daha 4 yıl varken seçime gidecek, kendi dönemini kaybedecek. Meclisin de seçime götürme yetkisi var. Karşılıklı bir giyotin, yani iki tarafı keskin bir bıçak. Dolayısıyla Türkiye'nin yönetilemez hale gelmesini engelleyecek sistem, kendi içinde kurgulanmıştır. Türkiye gerçekten millet iradesinin daha hakim olduğu bir döneme gidecektir."



"Yani siz doğrudan halkın seçmesinin bu sıkıntıları ortadan kaldıracağını belirtiyorsunuz." ifadesi üzerine Kaynak, "Kesinlikle kalkacaktır." karşılığını verdi.



Kaynak, değişiklikle halkın yürütme organını bizzat seçip güvenoyunu vereceğini belirterek, "Halk kendisi bizzat seçecektir yürütme organını ve güvenoyunu kendisi verecektir. Meclis tarafından 'başkanın ve hükümetin Türkiye'yi yönetmediği' iddiasıyla yeni seçim kararı alınırsa da halk, güvenini tazeleyecektir ya da tazelemeyecektir. Doğrudan halkın iradesine dayanan, gerçekten doğrudan demokrasinin çok güzel bir örneği olacaktır." diye konuştu.



ABD Başkanı Trump'ın mülteci politikası



ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkardığı kararnameyle ülkesine girecek mültecilere getirilen sınırlama ve sonrasındaki tepkilere ilişkin soru üzerine Kaynak, konunun sıcak olduğunu ve bununla ilgili en güzel cevabı Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiğini anımsattı.



İnsan hayatından daha değerli, kutsal bir şeyin bulunmadığına işaret eden Veysi Kaynak, değerlendirmelerine şöyle devam etti:



"ABD göçmenlerin teşkil ettiği bir devlettir, kendi tarihi böyle oluşmuştur. Kendi tarihini inkar olur. Dünya radikalizmden, aşırılıktan çok çekiyor ve bunun neticesi de terörizme gidiyor. Radikalizmi ve aşırılığı doğuran sebepler birbirine tahammül etmemek, birbirine hoşgörülü davranmamak, birbirinin ırkını, diğerinden üstün görmek ya da daha kötü görmek. Birbirinin inancını diğerinden daha üstün ya da daha kötü görmek. Bizim ecdadımız Osmanlı, aslında bu meseleyi çok gerçekten şimdiki dünyaya da örnek olacak şekilde çözmüşler. 22 milyon kilometrekarelik bir alana sahip oldu Osmanlılar ama bu coğrafyada yaşayan 30 küsur devlet var şimdi herkes 600 yıl kendi inancını, kültürünü, dilini, dinini muhafaza etti. Anadolu böyle teşekkül etti aslında."



"Türkiye'de 3 milyon mülteci var"



Söz konusu kararnamede belli ülkelerin seçildiğini aktaran Kaynak, şunları söyledi:



"Bu yapılan, sadece belli ülkeler seçilmesi, bu ülkelerin vatandaşlarının belli ırka ya da belli dine mensup olması asla modern dünyanın üzerine bina edildiği değerlere yakışmaz. Modern dünya demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve hukuk devleti üzerine bina edilir. Herkesin diline, dinine, ırkına, düşüncesine, siyasi düşüncesine saygı, hoşgörü esastır."



Söz konusu kararın ABD'deki çeşitli kurumlar tarafından uygun karşılanmadığını vurgulayan Kaynak, "Türkiye'de 3 milyon mülteci var, bu mültecilerin büyük çoğunluğu Suriyeli ama Filistinliler, Iraklılar, Afganlar var hatta Ermeniler var. Biz, bunların tamamına sadece insan olarak bakıyoruz. Tamamının sağlığını, iaşesini, eğitimini, geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim hem kültürümüz hem tarihi köklerimiz böyle yapmamızı gerektiriyor." diye konuştu.



(Sürecek)