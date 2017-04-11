Kaynak, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Kaynak, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın gündeme ilişkin açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr" ile AA Twitter hesabı "@anadoluajansi" üzerinden anlık yayımlanacak.
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