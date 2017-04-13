Kaymos Yönetiminden Kayseri Osb'ye Ziyaret

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Yakup Deveci ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.



OSB Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin de bulunduğu ziyarette Başkan Nursaçan tarafından; Halen inşaatı devam eden Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Güneş Enerji Santrali, sanayimiz için ihtiyaç duyulan nitelikli eleman konusu, sanayiciye yönelik bilgilendirme ve kültürel yayınlar, yeni itfaiye binası, Endüstriyel Tasarım Merkezi çalışmaları, mobilya ve diğer sektörler için KDV indirimi, çevre ve altyapı çalışmaları, Sektörel Kümelenmenin, Ar-Ge, Ur-Ge ve eğitimi faaliyetlerinin sanayi için önemi, Kurumlar arası işbirliğinin önemi ve diğer projeler hakkında bilgiler verildi.



Ayrıca inşaatı devam eden Kayseri OSB İdari Hizmet binasının da içerisinde barındıracağı fonksiyonları ile örnek bir tesis olacağı dile getirildi.



KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri tarafından, bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetlerden dolayı teşekkür edildi ve 15. Olağan Genel Kurulu öncesinde Kayseri OSB Yönetimine başarı dilekleri sunuldu.



Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Nursaçan; "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Organize Sanayi Bölgemizin gerçek sahipleri olan sanayicilerimize hizmet etme şiarıyla, açık, şeffaf ve hesap verilebilir yönetim anlayışını sergilediklerini ve OSB'nin kapılarının herkese açık, görevin de kutsal bir emanet olduğunu, bunu layıkıyla yerine getirme noktasında azami dikkat ve hassasiyetin gösteriliyor" dedi.



Nursaçan, gerçekleştirilecek olan genel kurulun Kayseri OSB için hayırlara vesile olmasını diledi. - KAYSERİ