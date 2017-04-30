Kaymos'tan Üyelerine 'Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma' Eğitimi

Kayseri Mobilya Sektörünün çatı kuruluşlarından biri olan KAYMOS (Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği) önderliğinde yürütülen ve T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Kayseri Mobilyası Dünya Pazarı'nda adlı Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projesi kapsamında Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma eğitimi verildi.



OGC Koçluk, Eğitim ve Danışmanlık firması tarafından gerçekleştirilen eğitim ile firmaların çalışma hayatlarında daha profesyonel ve kurumsal işletmeler olarak devam etmeleri yolunda destek sağlayacağı vurgulandı.Eğitimin sonunda KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci katılımcılara sertifikalarını verdi. Türkiye'de özellikle Kobilerin büyük çoğunluğunun aile şirketi olmasının kimi zaman güçlü ve kimi zaman zayıf yön olarak karşılarına çıkan bir problem olduğunu belirten KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci, eğitim ile kümede yer alan firmaların daha da kuvvetlenmesi ile yollarına daha güvende devam edeceklerini belirtti.



Kayseri Mobilyası algının tüm dünyaya yayılmasının KAYMOS'un amacı olduğunu vurgulayan Deveci, ur-ge kapsamında ve bunun dışında dernek olarak profesyonel adımlar atmaya devam edecekleri bilgisini verdi. Kaymos önderliğinde gerçekleştirilen ur-ge projesi ile, kümeleşme ve sektör birlikteliğinin birçok firmaya örnek teşkil edeceğini vurgulayan Deveci, 2023 ihracat hedeflerini Devletimizin ve Bakanlığımızın destekleri ile yakalacağını ve ur-ge projesinin bunun için ilk adım olduğuna değindi. Başta Ekonomi Bakanlığı'na olmak üzere projede yer alan firmalara, projenin yürütülmesini sağlayan idari kadroya ve yönetim kuruluna teşekkürlerini ileterek katılımcılara sertifikaları takdim edildi.



Mart ayı içerisinde Ekonomi Bakanlığı'nın desteği ile Çin - Guangzhou'da gerçekleştirilen Mobilya fuarını ziyaret eden küme üyeleri; bundan sonra proje kapsamında satınalma heyetleri getirileceği ve firmaların birebir görüşmeler yapmak üzere yurtdışı pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirecekler. - KAYSERİ