Kaymek Mostar'da Sergi Açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki, Kayseri Meslek Edindirme Kursu (KAYMEK) Bosna Hersek Mostar'da sergi açtı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mostar Yunus Emre Enstitüsü binasında törenle açılan sergide iğne oyası, takı tasarım, ahşap boyama, keçe yapımı, hüsn-i hat gibi kurslarda yapılan yaklaşık 400 eser sergilendi.



Törende, kursları başarıyla bitiren 170 kursiyere de sertifikaları verildi.