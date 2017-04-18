Kaymek Başarılı Çalışmalarını İlçelere Taşıdı

KAYMEK bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, ilçelerde de huzurlu aileler için çalışıyor. Huzur Çınarı aile danışmanları bireysel destek çalışmalarının yanı sıra seminer ve konferanslar da düzenliyor.



Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK'e bağlı olarak hizmet veren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi kent merkezindeki başarılı çalışmalarını ilçelere de taşıdı. Huzur Çınarı'nın uzman ile danışmanları sağlıklı ve sağlam temeller üzerine kurulan aile yapılarının oluşması için ilçelerde de yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.



İlçe halkına bireysel psikolojik destek hizmeti sunan aile danışmanları ilçede bulunan kurum ve kuruluşlara da eğitim seminerleri veriyor. 'Bir Demlik Sohbet' adı altında evlere de konuk olan aile danışmanları aile içi iletişim, ergenlik, 0-6 yaş dönemi gibi konularda bilgilendirmede bulunuyor. - KAYSERİ