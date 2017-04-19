Kaymakamlıktan Felçli Hastaya Özel Yatak
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde felç olarak yatağa bağımlı kalan Ali Öner'e, Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile özel yatak temin edildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde felç olarak yatağa bağımlı kalan Ali Öner'e, Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile özel yatak temin edildi.
Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman'ın girişimiyle SYDV aracılığıyla temin edilen karyola, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yurtkan Öğün ile vakıf personeli tarafından Sırataşlar köyünde yaşayan Ali Öner'e teslim edildi.
Sarıkamış Kaymakamı Karaman, yaptığı açıklamada, imkanlar dahilinde ihtiyaç durumundaki vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirtti.
Karaman, "Bu amaçla felçli ve ihtiyaç sahibi Sırataşlar köyümüzde ikamet eden Ali Öner için vakfın imkanları dahilinde elektrikli, çift motorlu özel hasta karyolası aldık. İnşallah bundan sonra kendi evinde daha da rahat eder." diye konuştu.
Ali Öner ise, Kaymakam Karamana teşekkür ederek, bu özel karyola sayesinde rahat uyuma ve yemek yeme imkanına kavuştuğunu söyledi.
Ali Öner'in oğlu Hüseyin Öner de, yetkililere teşekkür ederek, "Allah, devlete ve millete zeval vermesin. Kaymakamımıza ve Vakıf Müdürümüze çok teşekkür ediyorum." dedi.