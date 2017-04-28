Kangal Cinsi Kaymakamlık Köpeği, Muhtarı Isırdı

Samsun'un Bafra İlçesi'nde Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Zeki Nayır'a, kaymakamlığa ait kangal cinsi köpek saldırdı. Başından ve burnundan yaralanan muhtar, tedavi altına alındı.

BAŞINDAN VE BURNUNDAN YARALANDI

Olay dün akşam Samsun'un Bafra ilçesinde Kaymakamlık evinin önünde meydana geldi. Yeni seçilen Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Zeki Nayır ve bir kaç muhtar bir araya gelerek Kaymakam Ali Fuat Türkel'in evine gitti. Ancak Kaymakamlık bahçesindeki kangal cinsi köpek, muhtar Nayır'a saldırdı. Başından ve burnundan yaralanan Muhtarlar Derneği Başkanı Nayır, önce Bafra Devlet Hastanesi'ne ardından da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.