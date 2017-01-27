Kaymakamlardan Afad'a Ziyaret

Van merkez Tuşba, İpekyolu ve Edremit kaymakamları, Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünü ziyaret ettiler.



İçişleri Bakanlığının 1 Aralık 2016 Kaymakam ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile Van merkez ilçe kaymakamlıklarına atanan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk ve Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, AFAD Van İl Müdürlüğünü ziyaret ettiler. İl Müdürü Osman Uçar tarafından karşılanan kaymakamlar, kurum bünyesindeki birimleri gezerek bilgi aldılar. - VAN