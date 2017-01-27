Kaymakamı Öztürk'ten Çocuk Evlerine Ziyaret

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren çocuk evlerini ziyaret ederek, çocuklarla birlikte akşam yemeği yedi.



Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik tarafından karşılanan İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, çocuk evleride kalan çocuklara, hayatta başarılı olmaları için neler yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.



İl Müdürü Seyfi Bozçelik'ten çocukların genel durumu hakkında bilgi alan Öztürk, çocuklarla ilgilenerek onları dinledi. Samimi bir ortamda geçen sohbette, çocuklar ise hayattan beklentilerini anlattılar.



Kaymakam Öztürk, ziyaretin sonunda çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, çeşitli hediyeler verdi. - VAN