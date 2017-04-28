Kaymakamı Gencer'in Güvenlik Toplantısı

Besni'de Kaymakam Ahmet Gencer tarafından başlatılan "Vatandaşla Buluşma" etkinliğinde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.





Kaymakamlık binasında İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer başkanlığında yapılan toplantıda ilçenin ocak ayından itibaren güvenlik seviyesi değerlendirildi.



Besni ile ilgili ciddi çalışmalar yapmaya gayret gösterdiklerini belirten Gencer, asayiş uygulamalarındaki yapılan çalışmalar için emeği geçenlere teşekkür etti.



Toplantıda asayiş konusunda bilgi veren İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Arif Bekar ise ilçede asayiş olaylarında yüzde 25 düşüş, kaçakçılık olaylarında ise yüzde 75 artış olduğunu belirtti.



Özellikle bölgede kaçak kazı olaylarının arttığına dikkati çeken Bekar, "Bölgemizin yaklaşık 57 noktasında birinci dereceden sit alanımız var. Sit alanlarında yapılan bu kaçak kazı olayları için gelen vatandaşların Gaziantep kökenli ama içlerinde mutlaka Besnili de bulunuyor." dedi.



Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.