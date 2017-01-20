Kaymakamdan Öğrencilere Eğitim Desteği

BİTLİS (AA) – Güroymak Kaymakamlığı TEOG ve YGS sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap yardımı yaptı.



İlçede sınavlara hazırlanan öğrencisine ara tatilde hazırlık çalışmalarına destek vermek amacıyla toplam 3 bin 200 adet tüm dersler konu anlatımı ve soru bankası kitabı okullarda öğrencilere dağıtıldı.



Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada, öğrencilerin başarılı olmaları ve iyi yerleri kazanmaları için sınavlara hazırlık kitapları dağıtıldığını söyledi.



Okullara yaptığı ziyaretlerde öğrencilerin kitap talebinde bulunduğunu belirten Alibeyoğlu, "Öğrencilerimiz bugün karnelerini alırken yanlarında kitaplarını da aldılar. Öğrencilerimize başarı dileklerimi sunar, bütün öğrencilerimize iyi tatiller dilerim." dedi.