Kaymakam Zadeleroğlu, Köy Muhtarlarıyla Buluştu

Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, "Vatandaşlarla Buluşma" projesi kapsamında köy muhtarlarıyla bir araya geldi.





Kaymakam Zadeleroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, toplumun huzur ve güveninin sağlanmasında, vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde olmak gerektiğini söyledi.



Muhtarların köy ve mahallede devletin en üst düzey temsilcisi olduğunu ifade eden Zadeleroğlu, şunları kaydetti:



"İnsanın yaşadığı her yerde zaman zaman sorunlar olabilir ancak, yaşanan sıkıntıların aynı düşünce etrafında birleşerek çözülebilir. Vatandaşların rahat ve huzurlu bir hayat sürmelerini sağlamak adına devletimizin yaptığı çalışmaların aktarılması ile ilgili vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye çalışmalıyız. Yapılan bu toplantılar sayesinde halkımızın sorunlarına ve isteklerine çare bulunacak."



Toplantıda söz alan köy muhtarları, köylerde yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek çözüm önerileri hakkında Zadeleroğlu'na görüşlerini aktardı.