Kaymakam Yüzer'den, Rektör Şimşek'e Ziyaret

Kapaklı Kaymakamlığına atanan Mehmet Yüzer, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'i makamında ziyaret etti.



Üniversiteden yapılan açıklamada, Kaymakam Yüzer'in, Şimşek ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.



Yüzer'in, ziyarette, üniversite faaliyetlerini takip ettiğini, şehirle bütünleşen ve başarılarıyla anılan bir üniversiteyi kente kazandırmasından dolayı Şimşek'e teşekkür ettiği kaydedildi.



Rektör Şimşek'in de Yüzer'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve Yüzer'e yeni görevinde başarı dilediği aktarıldı.