Kaymakam Yosunkaya Sınırda Denetim ve İncelemelerde Bulundu

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, 2inci Hudut Tabur Komutanı Ufuk Küçük, İlçe Jandarma Komutanı Onur Çark ile birlikte sınır bölgesine yapılan beton blokların çalışmalarını yerinde görerek, denetim ve incelemelerde bulundu Kaymakam Selçuk Yosunkaya yapılan çalışmalar hakkında 2inci Hudut Tabur Komutanı Ufuk Küçük 'ten bilgi aldı.

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya yaptığı açıklamada; Akçakale ilçemiz 82. Km'lik sınır hattıyla Türkiye'mizin en uzun sınır hattına sahip bir ilçe konumundadır. Dolayısıyla sınır hattımızda yapılan beton blokların çalışmalarını yerinde görerek, denetim ve incelemelerde bulunduk. Burada yetkili çalışma arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri alarak bu çalışmaların üzerinde hassasiyetle duruyoruz. İnşallah bu çalışama sayesinde sınır hattımızda yasa dışı geçişlerin de önüne geçilmiş olacaktır. Dedi.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya, Sınır hattını denetim ve incelemelerde bulunurken, nöbet tutan askerleri de ziyaret ederek onlara moral verdi.