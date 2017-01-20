Kaymakam Yosunkaya Koordinasyon Merkezini Denetledi

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde bulunan AFAD'a bağlı koordinasyon merkezini denetledi.



Kaymakam Selçuk Yosunkaya Akçakale ilçe merkezinde ikamet eden Suriyeli vatandaşların kayıt altına alındığı AFAD koordinasyon merkezini denetleyerek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Şahaser Alaca'dan kayıt sistemi hakkında bilgi aldı. Denetleme sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Yosunkaya, "Bugün itibariyle koordinasyon merkezimizi denetlemeye geldik. Yapılan çalışmaları yerinde görme şansımız oldu. Şunu belirtmek istiyorum, gerek koordinasyon merkezimiz olsun gerekse başka kurumlarımız olsun vatandaşlarımıza karşı kötü muameleye, haksızlığa ve de adaletsizliğe toleransımızın olmadığını ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreç içerisinde de koordinasyon merkezimizde bulunan personellerimizin her 3 ay da bir değişimli bir şekilde çalışmaları sağlanacaktır" dedi.



Kaymakam Yosunkaya, AFAD'a bağlı koordinasyon merkezinde kayıtların daha hızlı yapılması amacıyla ek desteğin sağlanması için kamp müdür yardımcısı Yasin Seyhan'a talimat verdi.



Günde 40 ailenin yaklaşık 280 kişinin kayıt edildiği koordinasyon merkezinde, şimdiye kadar 52 bin kişinin kayıt altına alındığı ifade edildi. - ŞANLIURFA