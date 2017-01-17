Kaymakam Yosunkaya, Konuk Evini Ziyaret Etti.

Dilruba konuk evi ziyaretine, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Süleyman şah Konaklama tesisi müdür yardımcılarından Yasin Seyhan, Müslüm Önen ve kamp jandarma komutanı Hakan Doğan katıldı.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya, 260 Suriyeli dul, yetim ve bakıma muhtaç misafirleri ziyaret ederek, Dilruba konuk evi sorumlularından olan Ahmet Doğan dan bilgi aldı.

Suriyeli yetimlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Selçuk Yosunkaya, yetim çocuklara çeşitli oyuncak ve hediyeler vererek onları sevindirdi. Ayrıca konuk evinde kalan bakıma muhtaç yaşlıları ziyaret ederek isteklerinin olup, olmadığını sordu.

Kaymakam Yosunkaya, Akçakale Kaymakamlığımızın desteğiyle hizmete giren Dilruba konuk evimizde şuan itibariyle 260 Suriyeli dul, yetim ve bakıma muhtaç misafir bulunmaktadır. Bugün konuk evimizi ziyaret ettik. Kendilerine bir ihtiyaçlarının olup, olmadığını sorduk. Konuk evimizde yaşayan kimsesiz, dul, yetim ve bakıma muhtaç misafirlerimizin burada en iyi şekilde ağırlandığını söyleyen Kaymakam Yosunkaya, Dilruba konuk evinde karşılık beklemeden çalışan emek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.