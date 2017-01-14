Kaymakam Yosunkaya dan Tayini Çıkan Emniyet Müdürüne Plaket

Son kararname ile Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğünden, Yozgat İl Emniyet Müdür yardımcılığına atanan Mahmut Çetin'e Akçakale'deki görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya tarafından teşekkür plaketi verildi.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya; İlçe Emniyet Müdürümüz ile yaklaşık 20 gün çalıştık. Benim gördüğüm kadarıyla burada hoş bir hatıra bırakmış. Kolluk kuvvetleri bizim için önemlidir. Vatanın bekası için asayiş olmazsa olmaz unsurdur. Emniyet Müdürümüz Mahmut Çetin'e yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Dedi.