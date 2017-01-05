Kaymakam Yılmaz Teog-1'de Türkiye 1.si Olan Öğrencileri Tebrik Etti

Çınar Kolejinin TEOG-1'de Türkiye Birincisi olan öğrencileri Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.



Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Yılmaz, "Başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Umarım bu başarılarınız devam eder" dedi.



Kaymakam Yılmaz ziyarette öğrencilere öğütler de vererek, "Sizler özel çocuklarsınız. Hedeflerinizi yüksek tutarsanız önünüzdeki diğer sınavları da başarıyla geçeceğinize inanıyorum. Hiçbir zaman çalışmaktan geri durmayın. Çalışın ve inanın. Çünkü inanmadan hiç bir şey olmaz. Bu ülkenin aydınlık yarınları sizlersiniz" şeklinde konuştu.



Kaymakam Yılmaz daha sonra TEOG'da gösterilen başarıdan dolayı Çınar Koleji öğretmenlerini tebrik etti. - MALATYA