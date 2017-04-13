Kaymakam Yılmaz Tekstil Kursunu Ziyaret Etti

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, kadınlara yönelik İŞKUR desteğiyle açılan tekstil teknolojileri ve trikotaj kursunu ziyaret etti.



Yenikarahisar Mahallesi'ndeki kursu ziyaret eden Yılmaz, eğitmen Berrin Şahi·n'den kurs hakkında bilgi aldı.



Ziyarette kursiyerlerle sohbet eden Yılmaz, "Kurslarda kadınlar hem becerilerini ortaya koyuyor hem de bunun sonucunda ev ekonomisine katkı sunuyor. Ülkemizin kalkınması için üreten toplum olmak zorundayız, kurslar bu bakımdan önemli." diye konuştu.



Yılmaz, çalışmalardan dolayı İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine teşekkür etti



Eğitmen Berrin Şahi·n ise Yılmaz'a kadınların kurslara çok ilgili olduğunu söyledi.



Ziyarette, Kaymakam Yılmaz'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Doğan da eşlik etti.