Kaymakam Yılmaz, İstişare Toplantısı Yaptı

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçe merkezi ve köylerinde görev yapan müftülük personeliyle istişare toplantısında bir araya geldi.



Ulaş Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, din görevlilerinden topluma örnek olacak davranış sergilemelerini isteyen Yılmaz, "Yaptığınız görev çok önemli. Din hizmetlerinin bilinçli ve sağlıklı bir şekilde devam etmesi sizlerin sayesinde olmaktadır." dedi.



Yılmaz, toplantıda camilerin eksiklikleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.



Toplantıya katılan İlçe Müftüsü Hayrettin Tanrıverdi· ise Kaymakam Yılmaz'a teşekkür ederek, din görevlileri olarak her daim insanların hizmetinde olmaya devam edeceklerini belirtti.