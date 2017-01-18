Kaymakam Yılmaz, Başkan Sungur'u Ziyaret Etti

Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Sungur'u ziyaret etti.



Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, ilçeye yeni geldiğini ve tanımaya çalıştığını söyledi.



Yahşihan'ın çok güzel bir ilçe olduğunu belirten Yılmaz, "Başkentin hemen yanı başında, böyle bir ilçeyi çağımıza uygun hale getirmek öncelikle bizlere düşüyor. Birlik olup bu ilçeyi daha ileriye götürmek bizlerin görevi. Allah izin verirse başkanla birlikte projeler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.



Başkan Sungur da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.