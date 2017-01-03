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Kaymakam Yılmaz'a Ziyaret

Kaymakam Yılmaz'a Ziyaret

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) yönetimi, Bodrum Kaymakamlığına atanan Bekir Yılmaz'ı ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz'a Ziyaret

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) yönetimi, Bodrum Kaymakamlığına atanan Bekir Yılmaz'ı ziyaret etti.

Dernek Başkanı Serdar Karcılıoğlu, Kaymakam Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Karcılıoğlu, dernek olarak sosyal sorumluluk projeleri de yaptıklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yılmaz, ilçede turizmin gelişmesi için gayret edeceklerini belirtti.

Yılmaz, ilçede kırsal kalkınmaya da önem vereceklerini kaydetti.

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