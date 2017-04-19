Kaymakam Yıldırım'a Ziyaret

İslahiye Tekvando Spor Kulübü antrenörü Muhammed Oğuzcan, Kaymakam Ramazan Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.



Kaymakam Yıldırım'a sporcuları tanıtan ve başarılarını anlatan Oğuzcan, sporcularından 13 yaşındaki Sudenaz Turan'ın, Yıldızlar 55 kilo kategorisinde 27-30 Nisan tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) Başkanlık Kupasında Türkiyeyi temsil edeceğini söyledi.



Oğuzcan, tekvando sporuna ve sporcularına destek olanlara teşekkür etti.



Kaymakam Yıldırım, Atina'da Türkiye'yi temsil edecek Turan'a çiçek buketi vererek başarılar diledi.



Yıldırım, Sudenaz'ın Atina'dan başarıyla döneceğine inandığını belirtti. Oğuzcan'ı da başarılı sporcu yetiştirdiğinden dolayı tebrik etti.



Tekvandocular daha sonra sırasıyla ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ömer Faruk Uyanığı ziyaret ettiler.