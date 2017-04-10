Kaymakam Yazar'dan Polise Fedakarlık Teşekkürü
Türk Polis Teşkilatı’nın 172 nci kuruluş yıldönümü Balıkesir’in Bandırma ilçesinde törenle kutlandı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 172 nci kuruluş yıldönümü Balıkesir'in Bandırma ilçesinde törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Recep Cansu ve protokol mensupları ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törenler Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Lokalinde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, polisin fedakarca çalıştığını ifade etti. Kaymakam Yazar, haftada 40 saat mesaisi olması gereken polisin bu mesaisini Bandırma'da, fedakarca 70 saat kadar yükselttiğini belirtti ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü personelini bu fedakarlıklarından ötürü tebrik etti. Konuşmaların ardından polis konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinlik yapılan ikramlarla sona erdi. - BALIKESİR