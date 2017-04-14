Kaymakam Yapıcı, Başarılı Sporcuları Ağırladı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iller arası yapılan müsabakalarda başarı alan öğrenciler Kaymakam Mehmet Yapıcı ile makamında bir araya geldiler.



Kaymakam Mehmet Yapıcı'ya Fatsa Sakarya Ortaokulu öğrencilerinden ziyaret gerçekleşti. Okul Sporları Voleybol Grup müsabakaları sonucunda grup birincisi olan Fatsa Sakarya Ortaokulu Küçük Kız Voleybol Takımı'nın sporcuları, almış oldukları başarılı sonuçları Kaymakam Yapıcı ile paylaştılar.



Ziyarette öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Okul Müdürü Cevat Öztürk ve Beden Eğitimi Öğretmeni Selahattin Aydoğan eşlik etti.



Başarılı sporcuları tek tek tebrik ederek bir süre sohbet eden Kaymakam Mehmet Yapıcı, "Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyor, Türkiye Yarı Final müsabakalarında Ordu'yu temsil edecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - ORDU