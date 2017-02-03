Kaymakam Yaman'dan Kent Konseyi'ne Ziyaret

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.



Gerçekleştirilen ziyarette Kent Konseyi üyelerinin yanı sıra Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Hayrettin Eldemir ve Ali Avcıoğlu da yer alırken Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, "Göreve geldiği günden itibaren ilçemizdeki tüm çalışmaları yakından takip eden ve bizlere göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı sayın kaymakamımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Kentin gelişimi, ilçedeki sanayileşme ve hayata geçirilecek olan projelerin konuşulduğu görüşmede konuşan Kaymakam Yaman ise, "Bozüyük görev aldığım ilçeler arasında bulunduğu coğrafya, sahip olduğu doğal güzellikler ve sanayi alanındaki atılımları ile büyüklük ve istihdam açısından ilk sıralarda yer alan bir ilçemiz. Bunu daha ileriye taşımak için göstermiş olduğunuz çaba ve bir arada çalışabilme başarınız için başta belediyemizi ve belediye ile koordineli çalışan sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuşu.



Yapılması gerekenin potansiyeli daha verimli olarak kullanmak ve gelişmeyi daha da arttırmak olduğunu belirten Kaymakam Yaman'ın ardından söz alan Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir de, nitelikli konutlar ve sanayi alanındaki çalışmaları değerlendirerek, "Bozüyük çevredeki illerin birer sanayi uydusu olmamalıdır. Burada çalışan fakat çevre illerde yaşayan nüfusu ilçemize kazandırmak için geldiğimiz şu aşamada çok iyi kararlar almalıyız. Geçtiğimiz dönemlerde yerel yönetimler yatırımcıları buradan uzaklaştıran kararlar almış ve bunun Bozüyük için çok büyük etkileri olmuş. Bizler yatırımcılar ile geçmişte bozulmuş olan birlikteliği düzeltmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Avcıoğlu, her alanda olduğu gibi kentin istihdamının arttırılması içinde çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.



Yaklaşık olarak 1 saat süren görüşmenin ardından Kaymakam Yaman, kendilerini ağırladıkları için Kent Konseyi üyelerine teşekkür etti. - BİLECİK