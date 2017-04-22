Kaymakam ve Belediyeden Spor Seferberliği

Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, belediyeyle el ele vererek ilçede spor seferberliği başlattıklarını duyurdu.



Kaymakam Erkayıran, Kırıkhan Şehit Gülşah Güler Tesislerinde yaptığı konuşmada, şu anda 2 bine yakın gencin 12 branşta spora katıldığını söyledi. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ise hedeflerinin sayıyı 3 bin sporcuya çıkarmak olduğunu paylaştı. İlçeden farklı spor dallarından Türkiye şampiyonu çıktığını kaydeden Yavuz, hedeflerinin Avrupa ve Dünya Olimpiyat Şampiyonluğu'nda ilçedeki sporcuları görmek olduğunu söyledi.



Tüm ilçe halkını spora davet eden Yavuz, "Komşunuzu, sıra arkadaşınızı, mahalle arkadaşınızı, akrabalarınızı bugün gider gitmez yarından tezi yok bu spor çalışmalarına davet edin. Onlar da gelip katılsınlar, hangi anlanda spor yapmak istiyorlarsa o alanda çalışmalarımız bulunuyor." dedi. - HATAY