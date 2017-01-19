Kaymakam ve Belediye Başkanından Pazar Ziyareti

Durağan Kaymakamı Akın Oruç ve Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan ilçedeki pazar yerini ziyaret etti.



Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Oruç ve Kılıçaslan bol kazançlar diledi.



Kaymakam Oruç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, halk pazarlarının insanların bir araya gelmesi bakımından önemli olduğunu söyledi.



Vatandaşların sorunlarını belirleme noktasında da pazar yerlerinin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Oruç, "İlçemizde bir yandan önemli icraatlar gerçekleştirirken bir yandan da halkımızla her fırsatta iç içe oluyoruz. Hem pazar esnafımızın hem de vatandaşlarımızın bir araya geldiği pazar yerleri halkımızla buluşmamız açısından önemli. Pazar yerleri ilçemizin ve halkımızın sıkıntılarını belirlememiz, halkımızın bizlerden beklentilerini öğrenmemiz açısından bizim için önemli bir fırsat. Biz de pazar yerlerimizi gezerek halkımızla buluşuyoruz, onları dinliyoruz." ifadelerini kullandı.