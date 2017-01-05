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Kaymakam Vardar Esnafı Ziyaret Etti

Kaymakam Vardar Esnafı Ziyaret Etti

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Vardar Esnafı Ziyaret Etti

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, esnafı ziyaret etti.

Vardar, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar ile esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Esnaf ve vatandaşların sorunlarının çözümü için çalışmalara başlayacaklarını anlatan Vardar, ziyaretleri de sürekli hale getireceklerini ifade etti.

Esnaf ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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