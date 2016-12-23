Kaymakam Uzunoğlu'nun Suşehri Belediyesini Ziyareti

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Suşehri Belediyesini ziyaret etti.



Kaymakam Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, belediye meclis üyeleri ile belediye personeli tarafından karşılandı.



Ziyarette Başkan Yüksel'den bilgi alan Uzunoğlu, Suşehri'nin şirin ve güzel bir ilçe olduğunu söyledi.



Herkesin tek hedefinin ilçeye hizmet olması gerektiğini belirten Uzunoğlu, "Hep birlikte ilçemize en güzel hizmetleri getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Birlikten kuvvet doğar sözüyle hareket edeceğiz. Şu anda ilçemizde yeni bir hastane, hükümet konağı, aile toplum sağlığı merkezi, okullar ve yurt inşaatları yapılıyor. İnşallah en kısa sürede ilçeye yapılan çalışmaları da yerinde inceleyeceğiz. Bu çalışmalara ilave ne gibi çalışmalar yapılır bunun da koordinesini hep birlikte yapacağız." dedi.



Yüksel de belediye çalışmaları ve ilçe hakkında Uzunoğlu'na detaylı bilgi verdi.