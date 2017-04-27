Kaymakam Uzan, Yapımı Devam Eden Halk Eğitim Merkezi İnşaatını İnceledi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Halk Eğitim Merkezi inşaatını incelemelerden bulundu.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan beraberinde Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Halk Eğitim Müdürü Resul Bulut ve müdür yardımcısı Nuri Çek iç ile birlikte Aslanpaşa Caddesi üzerinde yapımı devam eden Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanatları Okulu'nun (ASO) inşaatında incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı.



Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Uzan, çalışmalarda aksaklık olmaması ve iş kazalarına sebebiyet verilmemesi için yetkililere gerekli tedbirlerin alınmasını konusunda talimatlar verdiğini söyledi. İnşaatı devam eden binanın 2017-2018 eğitim-öğretim yılına kadar hizmete gireceğini belirten Uzan, eğitim açısından ilçe ve bölge adına büyük önem arz eden ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar, ilçe halkı tarafından da takdirle karşılandığını ifade ederek, "Halk Eğitim Merkezi inşaatı bittiği anda ilçemizde bu merkezin bünyesinde verilecek olan mesleki, teknik, sosyo - kültürel beceri gibi eğitsel kursların da merkezi olacaktır" dedi.



Halk Eğitim Merkezi inşaattın etrafında bulunan seyyar satıcıların buradan tezgahlarını kaldırılması için bir hafta süre veren Uzan, herkes kendisine bir yer bulmasını, burada bir inşaat alanın olduğunu ve herkesin kendi dükkanında satış yapmasını istedi. Seyyar satıcılar ise Kaymakamından Uzan'dan kendilerine bir yer vermelerini istediler. Kaymakam Uzan, belediyeye ait bir yer olmadığını, yer sıkıntısı yaşadıklarını ifade ederek, bir hafta içerisinde buradan tezgahlarını kaldırılmaları konusunda talimat verdi. - MUŞ