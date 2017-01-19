Kaymakam Uçar'dan Çocuk Evlerine Ziyaret

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, çocuk evlerini ziyaret ederek, bir süre çocuklarla sohbet etti.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Nihat Işık'ın da hazır bulunduğu ziyarette, devletin çocukları kucakladığını ve her yönden geleceğe hazırladığını belirten Uçar, çocukların başarılarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ziyaretten dolayı Kaymakam Uçar'a teşekkür eden Bozçelik de kurumları bünyesinde çalışan personelin çocukların her ihtiyacını karşıladığını ifade etti.



Uçar, ardından çocuklarla yemeğe katıldı.