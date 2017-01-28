Kaymakam Türk'ten Hasta Ailelere Ziyaret

Darende Kaymakamı Ali Türk, ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesinde diyaliz hastalarını ziyaret etti.



Kaymakam Türk, Ayvalı Mahallesinde KOAH hastası Mehmet Karakaya, Miktad Sarıkaya ve diyaliz hastası Ömer Tokgöz'ü evlerinde ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.



Hastalara herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Türk, her zaman gerekli destekleri vermeye hazır olduklarını belirtti.



KOAH hastası Miktad Sarıkaya da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hastalığımın başladığı günden beri devletimiz her zaman yanımızda oldu. Hastalığım nedeniyle iş gücümü kaybettim. Devletimizden Allah razı olsun, ailemi ve çocuklarımı koruması altına alarak sahip çıktı. Sizlerin ziyareti de bizi hayli memnun etmiştir." diye konuştu.