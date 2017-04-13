Kaymakam Turan'ın Turgutluspor'u Ziyareti

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, TFF Bölgesel Amatör Lig'de normal sezonu lider bitirerek 3. lige yükselme maçları oynamaya hak kazanan Turgutluspor'u tesislerinde ziyaret etti.



Sezonu lider tamamladıkları için oyuncuları tek tek tebrik eden Kaymakam Turan, takımın final maçını da kazanacağından emin olduğunu söyledi.



Turgutlu halkının formaların rengi olan kırmızı beyaz'a sevdalı olduğunu kaydeden Kaymakam Turan, "Her biriniz o güzel Anadolu'nun farklı farklı bölgelerinden gelerek burada Turgutluspor'un başarısı için ter döküyorsunuz. Bizler yarın Turgutlu'da olmayabiliriz, ama Turgutlu sevdası, Turgutluspor sevdası hep gönüllerde olacak. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde oynanacak olan final maçını da kazanacaksınız." diye konuştu.



Kaymakam Turan'a ziyarette İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsmail Eksür de eşlik etti.