Kaymakam Taşdan: "Vatandaş Gelmiyorsa Biz Ayağına Gideriz"

Mersin'in Bozyazı ilçe Kaymakamı Hayatı Taşdan, her ay vatandaşların katılımı ile yapılan 'Güvenlik Toplantısı'nı mahallelerde yapma kararı aldı.



İlçe merkezinde yapılan 'Güvenlik Toplantısı'na kırsal kesimde bulunan mahallelerde oturan vatandaşların yeterli şekilde katılmaması dolayısıyla organizasyonu mahallelerde yapma kararı alan Kaymakam Tasdan, Nisan ayı toplantısını Narince Mahallesi Karcı Osman Cami avlusunda gerçekleştirdi. Toplantıya Taşdan'ın yanı sıra Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Güngör Ketboğa, İlçe Emniyet Müdür vekili Mustafa Can Biricik, mahalle muhtarları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kırsal kesimde oturan mahalle sakinlerinin ilçe merkezinde yapılan toplantılara yeterli şekilde katılmaması nedeniyle aldığı karar ile her ay bir mahallede toplantı yapmayı kararlaştırdığını söyleyen Taşdan, "Vatandaş gelmiyorsa biz ayağına gideriz. Bugünde yoğun bir katılımla toplantımızı yapıyoruz. Çok güzel bir ortamda, çok güzel bir katılımla toplantıya iştirak ettiniz. Özellikle bayanlarında olmasından dolayı gurur duydum. Teşekkür ederim. Bundan sonrada diğer mahallelerimizde aynı şekilde mümkün olduğunca bu toplantılarımızı yapacağız. Amacımız vatandaşlarımızla bir araya gelmek, ilçemizin yönetiminde sizlerinde katkılarını almak, ihtiyaç ve sorunlar varsa şikayetlerinizi, yine varsa tebrik ve teşekkürlerimizi yüz yüze paylaşmak. Dolayısıyla bu amaçla sizlerle bir aradayız. Eğer varsa bir tespitiniz, isteğiniz bunları mutlaka bizlerle paylaşın. Bizim buraya gelmedeki amacımız biz konuşalım siz dinleyin değil. Siz konuşun biz dinleyelim. Not alalım yapacaklarımızı yapalım, yapılaması gerekenleri de ilgili makamlara iletelim takibini yapalım. Hem de sizlerle bir sohbet etmiş olalım" diye konuştu.



Narince Mahalle Muhtarı Ali Kıvradan, toplantının mahallelerinde yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını kaydederek, mahallelerinin sorunlarını dile getirdi.



Taşdan, sorun ve istekleri dinleyerek not aldıklarını ve ilgili birimlere ileterek çözümü için çalışma yapacaklarını, kapısının vatandaşa her zaman açık olduğunu, vatandaşların ilçe merkezine indiğinde kendisini de ziyaret etmelerini söyledi. - MERSİN