Kaymakam Taşdan'a Veda Yemeği

Bozyazı Kaymakamlığına atanan Suluova Kaymakamı Hayatı Taşdan için ilçede veda yemeği düzenlendi.



Bozyazı Kaymakamlığına atanan Taşdan'a, Suluova Kaymakamlığı tarafından veda yemeği verildi.



Taşdan, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 buçuk yıldır ilçede görev yaptığını ve ilçeyi çok sevdiğini söyledi.



Suluova'nın kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Taşdan, şunları kaydetti:



"Geride kalan arkadaşlarımız başlattığımız işleri tamamlayacaklardır. Suluova, kendi içinde birlik ve beraberliğini sağlamış, herkesin işinde olduğu, devletine ve milletine bağlı bir topluluktur. Bazı bölgeler vardır, insanlar oraya bir şeyler katar. Bazı bölgeler vardır ki, insanlara bir şeyler katar. Amasya ve Suluova bizlere çok şeyler kattı. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bende helal ettim. Tüm kurum, kuruluşlarımıza, muhtarlarımız ve halkımıza çok teşekkür ediyorum."