Kaymakam Sözer Yeni Kimlik İçin Müracaat Etti

Bursa'nın Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, yeni kimlik kartı için başvurdu.



Yeni çipli kimlik kartları için Mudanya'da müracaatlar devam ediyor. Kaymakam Faik Oktay Sözer de Nüfus Müdürlüğü'ne yeni kimlik kartı için başvuru yaptı. Nüfus Müdürü Ergül Şanlı'nın basılmış yeni kimlik kartını inceleyen Sözer, TC kimlik numarasını söyleyerek başvuru için gereken parmak izini verdi. İşlemin çok kısa sürmesine şaşıran Kaymakam Faik Oktay Sözer, "Yeni kimliklerimizin özelliği kolay taşınabilir, güvenli ve çipli olması. Kimlik tespitiyle ilgili mağduriyetleri ve yolsuzlukları önleyecek. Güvenlik tasarımlı, çipli ve e-devlet şifresi uyumlu bir kimlik kartı. Eski kimliklerimiz 4 yıl daha geçerli. O yüzden acele etmeyelim. Aceleye gerek yok çok izdiham olmasın ki vatandaşlarımız mağdur olmasın" dedi. - BURSA