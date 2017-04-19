Kaymakam Soytük'ün Başarılı Öğrenciyi Kabulü

Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Verimlilik Haftası nedeniyle düzenlediği "Verimlilik temalı fikir" yarışmasında Türkiye 2. olan öğrenciyi makamında kabul etti.



Soytürk, "Takılı Kalan Fişlerde Enerji Tasarrufu Sağlamak" konulu çalışması ile Türkiye ikincisi olan Altınçağ Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İlayda AŞ'ı başarısından dolayı tebrik etti. Proje odaklı yapılan çalışmaların özgüven açısından önemli olduğunu kaydeden Soytürk, bu projelerin daha geliştirilmesi temennisinde bulunarak, öğrenciyi, öğretmenleri ve okul idaresini tebrik etti. Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Adem Ceylan ve Altınçağ Ortaokulu Müdürü Bestami Cengiz de hazır bulundu.