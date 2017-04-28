Kaymakam Sırmalı, Kızılkeçili Mahallesini Ziyaret Etti

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Kızılkeçili Mahallesini ziyaret etti. Kızılkeçili mahalle sakinleri ile buluşarak ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Sırmalı sorunların çözümü konusunda yardımcı olma sözü verdi.



Mahalle sakinlerinin Kızılkeçili-Hasanboğuldu yolunun yapılması ile ilgili taleplerini ilçe belediyesi ile görüşerek çözüme kavuşturduğunu ifade eden Kaymakam Sırmalı bu yıl içerisinde Kızıkeçili- Hasanboğuldu yolunun yapılarak faaliyete geçeceğini bildirdi. Daha sonra kırsal mahalle olan Kızılkeçili Mahallesinde kurulan pazar yerini ziyaret eden Kaymakam Sırmalı pazarcı esnaflarla ve vatandaşlarla tanışarak sohbet etti. Pazarcılarla tanışan ve sohbet eden Kaymakam Sırmalı hayırlı ve bol kazançlar dileyerek pazardan ayrıldı. Ziyarette İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı'ya İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, eşlik etti.



Vatandaşla olan buluşmalar kapsamında Edremit'te ki bütün mahallelerin ziyaret edileceğini, vatandaşın ayağına giderek ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, çözüm üretilmesinde ellerinden gelen desteği vereceğini ifade etti. Bundan sonra da diğer mahallelere de bu tür ziyaretlerin düzenleneceğini ifade eden Kaymakam Sırmalı "Devletimiz her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edecektir" dedi. - BALIKESİR