Kaymakam Sırmalı'dan Okul Ziyaretleri

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç BENGİ Projesi kapsamında Altınoluk Kardeş Çavuşoğlu Ortaokulunu ziyaret ettiler.



Öğrencilerle yakından ilgilenen Ali Sırmalı, Altınoluk Kardeş Çavuşoğlu Ortaokulu'nda gerçekleşen okuma etkinliğine katılarak, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Okulun yöneticileri ve öğretmenleriyle de bir araya gelen Kaymakam Ali Sırmalı ve İlçe Milli eğitim Müdürü Yusuf Koç, okulun eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Eğitime çok önem verdiklerini ifade eden Kaymakam Ali Sırmalı, "Eğitimde başarı çıtasını bulunduğumuz noktadan daha üst seviyelere çıkarabilmek için siz öğretmenlerimize ve idarecilerimize büyük görev düşüyor. Okumanın insanlara birçok şey kattığını ve çok hitap okunması gerektiğini, sınavlarda kitap okuyan, öğrencilerin daha başarılı olduklarını"ifade etti.



Öğrencilerin hangi meslekleri seçeceklerini soran Edremit Kaymamı Ali Sırmalı, meslek seçiminin öğrencinin yaşamında çok önemli olduğunu belirtti. Okuma etkinliğinde katılan öğrenciler Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'ya ve İlçe Milli eğitim Müdürü Yusuf Koç'a eğitime verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ettiler.



Ardından Altınoluk Necmi Şahin İlkokulu'na geçen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç okul birimleri ve kantini gezerek bilgi aldıktan sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle BENGİ projesi hakkında sohbet ettiler. - BALIKESİR