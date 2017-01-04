Kaymakam Sırmalı'dan Edremit Sgk'ya Ziyaret

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yeni binasında hizmet vermeye başlayan Edremit Sosyal Güvenlik Merkezini ziyaret etti.



Merkez Müdürü Cuma Saygıner tarafından karşılanan Kaymakam Ali Sırmalı, Zemin + 2 kattan oluşan ve 2050 m2 kapalı alana sahip yeni hizmet binasının tüm birimlerini gezerek kurum çalışanlarıyla sohbet etti. Sosyal Güvenlik Merkezi Birimlerinde gerçekleştirilen iş ve işlemler hakkında bilgi alan Kaymakam Sırmalı "Vatandaş odaklı çalışan kamu kurumlarımızdan biri olan Edremit Sosyal Güvenlik Merkezinin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diliyor, ilçemizde sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Merkez Müdürü Cuma Saygıner, Kaymakam Sırmalı'nın nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - BALIKESİR