Kaymakam Sinanoğlu'ndan Şehit Yakınlarına Ziyaret

Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.



Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve şehit yakınları tarafından karşılanan Kaymakam Sinanoğlu, şehit yakınlarıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi.



Sinanoğlu, devletin şehit ve gazi yakınlarına her türlü desteği verdiğini belirterek, "Vatan toprağı için canını seve seve feda etmeyi göze alan bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.



Dernek Başkanı Yavuz da ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sinanoğlu'na teşekkür etti.



Devletin desteğini arkalarında hissetmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yavuz, ülkenin içinden geçtiği zor süreci birlik ve beraberlik içinde geride bıraktıklarını belirtti.