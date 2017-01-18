Kaymakam Seyitoğlu Öğretmenlere Başarı Belgesi Verdi

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Yenişehir Süleymanpaşa İlkokul öğrencilerinin "Minik Ellerden Gür Sesle Polisimin Yayındayım" projesinde görev alan öğretmenlere başarı belgesi verdi.



Projenin sahibi öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Suat Seyitoğlu, öğretmenlerden Merve Nur Uzun, Gülden Durukan, Kübra Özdemir ve Fethi Tursun'a başarı belgesi verdi.



Kaymakam Seyitoğlu projeyi önemli bulduklarını belirterek, "Bu proje, manevi destek anlamında çok önemli bir projeydi. Bu projenin yansımaları çok pozitif oldu. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.



Proğramda İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz da hazır bulundu.



Proje





Yenişehir Süleymanpaşa İlkokulu öğrencileri "Minik Ellerden Gür Sesle Polisimin Yayındayım" projesi kapsamında, 1. ve 2. sınıfta eğitim gören 81 öğrenci, geçtiğimiz yıl aralık ayı sonunda tüm illerdeki emniyet müdürlüklerine yeni yıl kartı göndermişti.