Kaymakam Seyitoğlu'ndan Suriyelilere Ziyaret

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, mevsimlik tarım işçisi olarak ilçeye gelen ve çadırlara yerleşen 150 Suriyeliyi ziyaret etti.



Kaymakam Seyitoğlu, ilçeye bağlı Uluköy Mahallesi yakınlarındaki arazilere çadır kurarak yerleşen Suriyelilerin yaşam koşullarını inceledi.



Suriyelilerin, Gaziantep, Adana, Hatay ve İzmir'den tarlalarda çalışmak üzere ilçeye geldiğini belirten Seyitoğlu, "Onlara insani yardımlarımızı yapacağız. Bunun yanında hasta olanlar, tedavi edilecek. Bazı ailelere de gıda yardımında bulunacağız." diye konuştu.



Seyitoğlu'nun talimatı üzerine Suriyeliler, Yenişehir Devlet Hastanesi'nden gelen bir sağlık ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.