Kaymakam Serin Muhtar ve Öğretmenleri Dinledi

Doğanşar Kaymakamı Mustafa Serin, muhtar ve öğretmenlerle bir araya geldi.



İlçede 15 Aralık 2016'da görevine başlayan Serin, 6 mahalle ve 26 köy muhtarıyla bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını dinleyen Serin, fikir alışverişinde bulundu.



İlçede görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelerek, sorunlarını dinleyen Serin, İlçe Müftü Vekili Ahmet Kaya'yı da ziyaret ederek, ilçe genelindeki camilerin durumu hakkında bilgi aldı.