Kaymakam Serin, Belediye Başkanı Karaman'ı Ziyaret Etti

Doğanşar Kaymakamı Mustafa Serin, Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman'ı ziyaret etti.



Serin, Karaman'ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.



Doğanşar'da görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Serin, "Belediye başkanımız ile uyumlu bir şekilde ilçemiz için çalışacağız." dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaman, Serin'e teşekkür etti.