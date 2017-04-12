Kaymakam Şekerci'den Şehit Ailelerine Ziyaret

Arıcak Kaymakamı Mevlüt Şekerci, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.



Kaymakam Şekerci, Arıcak Belediye Başkanı Ferit Yıldırım, İlçe Garnizon Komutanı Murat Karslı ve İlçe Emniyet Amiri İsmail Aydemir ile şehit güvenlik korucuları Mustafa Aydemir, Hüseyin Yazar ve Mehmet Tan'ın ailelerini ziyaret etti.



Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu dile getiren Şekerci, "Bizler de sizin birer evladınız. Her zaman sizlerin yanınızdayız ve talepleriniz bizim için önceliklidir." diye konuştu.



Şekerci ve beraberindekiler, şehit aileleri ile sohbet ederek onların talep ve sıkıntılarını dinledi.